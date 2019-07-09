Зеленский назначил нового члена Нацсовета по телерадиовещанию

Ранее глава государства уже проводил кадровые перестановки в Нацсовете

Нацсовет по телерадиовещанию. Фото: facebook.com/Nacrada.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил нового члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает Офис президента.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю: назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – говорится в указе.

Напомним, в мае, сразу после вступления в должности главы государства, Зеленский отменил два указа Порошенко по назначениям в Нацсовете по телевидению. Президент снял Артеменко с должности члена Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и инфоматизации. А также отменил два указа своего предшественника (Петра Порошенко): об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, и о назначении на освободившееся место Владимира Горковенко. Таким образом Артеменко снова вернулся в Нацсовет.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Нацсовет принял решение, согласно которому на Донбассе продолжат вещать украинские телеканалы и радио. Телерадиовещание в 24 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей и на админгранице с Крымом не прекратится.

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