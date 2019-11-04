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Зеленский назначил нового главу администрации Черкасской области

4 ноября, 15:19

В 2018 году Роман Боднарь работал в СБУ

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Бондаря главой Черкасской областной госадминистрации. Указ № 798/2019 уже опубликовали на сайте главы государства.

"Назначить Боднаря Романа Николаевича председателем Черкасской областной государственной администрации", – говорится в указе.

Как говорится в декларации Бондаря, он зарегистрирован в Черновцах, но фактически проживает в Мариуполе. Новоиспеченный глава ОГА владеет половиной квартиры в Черновцах, другой недвижимости и автомобиля нет.

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Кроме того, известно, что в 2018 году Бондарь работал в СБУ и был участником боевых действий на Донбассе.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. До назначения в областную государственную администрацию чиновник занимался привлечением инвестиций в Украину.

Кроме того, мы писали, что Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Тернополь представил нового главу Тернопольской областной государственной администрации – им стал Сопель Игорь Михайлович. Глава государства лично вручил новому чиновнику соответствующее удостоверение.

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назначения глава ОГА Владимир Зеленский Черкасская область

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