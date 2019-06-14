Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы
Глава государства две недели назад уволил Петра Цигикала с этой должности
Президент Украины Владимир Зеленского назначил нового главу государственной пограничной службы, подписав соответствующий указ. Об этом говорится на сайте главы государства.
"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", – говорится в тексте указа № 403.
Как сообщали новости "Сегодня", 31 мая Владимир Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Петра Цигикала. Кроме того, еще одним указом глава государства освободил генерала-пограничника с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.
Сам Цигикал рассказывал о планах по реформам погранведомства. По его словам, 2017 год стал переломным в сознании украинских пограничников и в их патриотическом настрое. Говоря о задачах пограничников в зоне боевых действий на Донбассе, Цигикал указывал, что основные – это несение службы в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), боевые – охрана и защита, а также борьба с незаконным перемещением товаров и грузов через линию разграничения.
Также на днях Зеленский уволил начальников СБУ в пяти областях и двух замов Грицака. Глава государства уволил их не просто так – они якобы "запятнали" себя в борьбе с контрабандой и на выборах.
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