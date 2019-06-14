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Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы

14 июня, 16:28

Глава государства две недели назад уволил Петра Цигикала с этой должности

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленского назначил нового главу государственной пограничной службы, подписав соответствующий указ. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", – говорится в тексте указа № 403.

Как сообщали новости "Сегодня", 31 мая Владимир Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Петра Цигикала. Кроме того, еще одним указом глава государства освободил генерала-пограничника с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

Сам Цигикал рассказывал о планах по реформам погранведомства. По его словам, 2017 год стал переломным в сознании украинских пограничников и в их патриотическом настрое. Говоря о задачах пограничников в зоне боевых действий на Донбассе, Цигикал указывал, что основные – это несение службы в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), боевые – охрана и защита, а также борьба с незаконным перемещением товаров и грузов через линию разграничения.

Также на днях Зеленский уволил начальников СБУ в пяти областях и двух замов Грицака. Глава государства уволил их не просто так – они якобы "запятнали" себя в борьбе с контрабандой и на выборах.


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Тег указ, Зеленский, назначение, госпогранслужба, гпсу, Дейнеко

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