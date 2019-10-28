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Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

28 октября, 14:55

Новым главой КОГА стал Алексей Чернышов

Алексей Чернышов / Википедия

Алексей Чернышов / Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Чернышова главой Киевской облгосадминистрации. Документ за №777/2019 был подписан сегодня, 28 октября. Этой же датой подписан и указ об увольнении с должности главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна.

"Назначить Чернышова Алексея Михайловича председателем Киевской областной государственной администрации", – говорится в документе.

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Напомним, бывший глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке 20 октября, заявив, что причина есть.

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Также напомним, что чиновник опубликовал свое заявление в Facebook и процитировал слова героя романа Ивана Багряного "Сад Гетсиманский" – Андрея Чумака: "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

Напомним, что президент Владимир Зеленский назначил Бно-Айрияна на пост главы Киевской ОГА 10 июля, подписав соответствующий указ во время визита в Бориспольский горсовет, назвав нового губернатора "новым человеком, профессиональным специалист,ом настоящим менеджером".

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губернатор киевская область Владимир Зеленский Алексей Чернышов

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