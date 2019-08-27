Зеленский назначил нового главу СБУ Кировоградской области

Алексей Петров. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее уже заменил руководителей СБУ в ряде областейстраны, продолжает кадровые перестановки в ведомстве.

Так, 27 августа глава государства уволил Алексея Петрова с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, вверив ему обязанности руководителя управления СБУ в Кировоградской области.

Соответствующие два указа были опубликованы на сайте президента.

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"Назначить Петрова Алексея Геннадьевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", – гласит текст документа.

Напомним, ранее Зеленский лишил Олега Аркушу должности начальника управления СБУ в Кировоградской области. Указ об увольнении президент подписал в прошлом месяце.

Помимо того, президент Владимир Зеленский устроил "разнос" руководству СБУ Житомирской области и поручил уволить начальников спецслужбы в трех областях, а также девять руководителей райотделов Нацполиции

Мы также сообщали о поручении, которое дал замглавы СБУ Ивану Баканову Владимир Зеленский, очертив приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.

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