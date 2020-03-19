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Зеленский назначил нового главу Тернопольской области

19 марта, 11:17

Сергей Мартынец

Глава государства только вчера уволил Сопеля и уже нашел ему замену

После увольнения Игоря Сопеля с должности главы Тернопольской области, президент Владимир Зеленский назначил руководить этой областной государственной администрацией Владимира Труша.

"Назначить Труша Владимира Любомировича главой Тернопольской областной государственной администрации", – говорится в указе.

Глава государства принял нового чиновника на Банковой и вручил ему соответствующее удостоверение. Владимир Зеленский отметил важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов в Тернопольской области.

"Поздравляю с назначением на ответственную должность, желаю успехов в работе", – сказал президент.

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Со своей стороны новый председатель Тернопольской областной государственной администрации поблагодарил президента за доверие.

Кто такой Владимир Труш

Родился в 1980 году в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году закончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека "Украина" (бакалавр права).

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С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 года был председателем Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Напомним, что назначил Зеленский Сопеля руководителем Тернопольской области в ноябре прошлого года. Однако события февраля 2020 года в ситуации с коронавирусом вынудили его подать заявление об отставке, которую принял президент.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности…", – говорили в ОПУ.

Видео, как Зеленский назначал Сопеля:

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ОГА Владимир Зеленский тернопольская область Тернопольская ОГА Владимир Труш

Источник: Сегодня

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