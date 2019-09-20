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Зеленский назначил нового главу внешней разведки Украины

20 сентября, 11:53

Президент Украины продолжает перестановки в разведке, а прежнего главу ведомства отправил в СБУ

Валерий Евдокимов. Фото: szru.gov.ua

Валерий Евдокимов. Фото: szru.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины (СВР), подписав соответствующие указы.

Так, указом №709/2019 президент освободил Евдокимова Валерия Владимировича от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Следующим указом №710/2019 Зеленский назначил его главой СВР.

Генерал-майор Валерий Евдокимов окончил Институт Пограничных войск Украины, Национальную академию СБУ и Киево-Могилянскую бизнес-школу. Проходил военную службу в Пограничных войсках Украины, Управлении государственной охраны Украины и Государственной пограничной службе.

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Награжден орденом "Даниила Галицкого", отличием президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава государства уволил с этой должности Владислава Бухарева, чтобы переназначить его уже первым заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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Напомним, Владислав Бухарев был назначен президентом на пост главы внешней разведки 11 июня, после чего в СМИ появилась информация, что у него имеется медаль от ФСБ России. Позже он рассказывал, как получил награду от россиян. Бухарев имеет два украинских ордена, награды от США и стран НАТО за успешные совместные операции, но от российской медали избавился.

Кроме того, Зеленский назначил замглавы внешней разведки Екатерину Слядневу – впервые такую должность в разведке заняла женщина. Стало известно, откуда она пришла в СВР.

Смотрите также выступление Зеленского на встрече с украинскими аграриями, где он говорил о рынке земли:

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указ Зеленский Евдокимов СВР внешняя разведка

Источник: Сегодня

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