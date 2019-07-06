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Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА

6 июля, 14:51

Соответствующий указ глава государства подписал 5 июля

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил кадровые перестановки, назначив Игоря Бондаренко главой Закарпатской облгосадминистрации (ОГА).

"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича главой Закарпатской областной государственной администрации", – сказано в указе № 492/2019 от 5 июля.

Другим указом – № 491/2019 – президент освободил от временного исполнения обязанностей главы Закарпатской ОГА Ивана Дурана.

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