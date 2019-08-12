Зеленский назначил нового губернатора Житомирской области

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Житомирскую область назначил главу областной государственной администрации – им стал Виталий Иванович Бунечко.

"Разрешите мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации – Бунечко Виталий Иванович", – сказал Зеленский во время встречи с местной властью и активом Житомирской области.

Он также вручил новому чиновнику соответствующее удостоверение. Только что назначенный глава ОГА сразу начал с громких заявлений и отметил, что его работа будет базироваться на принципах открытости и публичности.

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"Мы уничтожим коррупцию… Мы ожидаем инвесторов на Житомирщину, как зарубежных, так и наших", – сказал Бунечко.

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Виталий Бунечко 1973 года рождения. Закончил Академию Службы безопасности Украины. Кандидат юридических наук. По информации СМИ, работал первым заместителем начальника Главного управления (с дислокацией в Мариуполе) СБУ в Донецкой области.

Как сообщали новости "Сегодня", в июне Зеленский освободил Гундича Игоря Петровича с должности председателя Житомирской ОГА в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (пятого главы государства Петра Порошенко, 2014-2019 гг.). Вместо него президент другим указом назначил временно исполняющего обязанности главы ОГА Ярослава Лагуту.

Отметим, что одна из главных тем сегодняшней поездки Зеленского в Житомирскую область – незаконная добыча янтаря. Отметим, что в некоторых областях страны идут настоящие "янтарные войны". В районах, где добывают солнечный камень, за каждый квадратный метр борьба идет не на жизнь. Кровавые побоища и перестрелки уже никого не удивляют. У каждого третьего есть оружие. И старатели готовы защищать "свою территорию". Житомирская область среди лидеров по добыче янтаря и проблемам, связанным с этим.

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