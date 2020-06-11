Зеленский назначил нового командующего ВМС

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Военно-морскими силами – им стал контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Соответствующий указ глава государства подписал 11 июня.

Также на официальном сайте президента была опубликована краткая биография нового командующего:

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Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе. В 1997 году закончил Севастпоольский военно-морской институт, а в 2008 году – Севастопольский военно-морский институт на оперативно-тактическом уровне, а также Национальный университет обороны в 2015-м году.

В 2015-2019 годах занимал пост заместителя командующего ВМС по боевой подготовке – начальником управления боевой подготовки командования ВМС.

С апреля 2020 года Неижпапа был заместителем командующего ВМС. Принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Офицерскую службу, от лейтенанта до капитана первого ранга, проходил на кораблях ВМС Украины – на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей.

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Он дважды досрочно получал воинские звания на должностях командира корабля и командира бригады.

Неижпапа неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими учениями Sea Breeze от украинской стороны.

Отметим, что ранее командующим Военно-морскими силами был вице-адмирал Игорь Воронченко, который предлагал обменять себя на захваченных россиянами украинских моряков.

Также мы сообщали о том, как Владимир Зеленский инспектировал строительство военно-морской базы в Бердянске.

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