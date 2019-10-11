Зеленский назначил нового руководителя Одесской области

Фото: "Думская"

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Максима Куцого главой Одесской областной государственной администрации и представил его активу Одессы во время торжеств по случаю Дня защитника Украины (отмечается 14 октября).

Так, одним указом президент освободил Шаталову Светлану Николаевну от временного исполнения обязанностей председателя Одесской ОГА, а следующим указом он назначил Куцого на эту должность.

"Я хочу представить и предоставить слово новому руководителю Одесской ОГА Максиму Куцому", – сказал Зеленский в Одессе во время выступления и вручил ему соответствующее удостоверение.

Новый чиновник поблагодарил президента за кредит доверия.

"Я хочу, чтобы мой сын и все новорожденные дети через какое-то время жили в процветающей Украине. И поверьте, я сделаю все возможное со своей стороны, чтобы Одесская область и Одесса в частности были жемчужиной возле моря", – сказал он.

Куцый заявил, что его двери всегда открыты для всех и призвал не стесняться приходить к нему.

Как сообщали новости "Сегодня", во время выступления Зеленский также заявлял, что на Донбассе сдачи национальных интересов Украины не будет. Глава государства заявил, что него уже аллергия на слово капитуляция, которую разгоняют в стране.

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