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Зеленский назначил новых членов набсовета "Укроборонпрома" и одного уволил

9 июля, 16:53

Глава государства продолжает кадровые чистки в государственном концерне

Фото: president.gov.ua

Пока в Украине пытаются реформировать "Укроборонпром", в его наблюдательный совет ввели двух новых членов, а одного убрали. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 17 марта 2014 года № 309 "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (с изменениями, внесенными указами от 17 ноября 2016 года № 510, от 18 января 2018 года № 8 и от 12 июня 2019 года № 402): прекратить полномочия члена набсовета "Укроборонпром" М.Згуровского", – говорится в указе.

Кроме того, Зеленский постановил этим же указом назначить членами набсовета Арахамию Давида Георгиевича (по согласию) и Загороднюка Андрея Павловича (по согласию).

Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома", который также являлся и советником президента.


В свою очередь сам Абромавичус в своем заявлении о будущем "Укроборонпрома" отмечал, что не нужно ликвидировать госконцерн, а вместо этого нужно заменить менеджмент в нем. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

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Тег указ, Зеленский, назначение, набсовет, Укроборонпром

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Сегодня

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