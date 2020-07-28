Зеленский назначил посла в Боснии и Герцеговине

Украинский дипломат уже возглавляет миссию в соседней Хорватии

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Василия Кирилича главой украинской дипломатической миссии в Боснии и Герцеговине по совместительству.

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Об этом говорится в указе главы государства №296/2020 от 28 июля.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству", – говорится в указе.

24 декабря 2019 года Зеленский назначил Кирилича послом Украины в Республике Хорватия. В январе 2020-го он прибыл в Хорватию выполнять обязанности посла Украины.

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Напомним, неделей ранее Зеленский назначил Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании . Занимавшая эту должность ранее Наталья Галибаренко была уволена с этой должности указом №286/2020 от 20 июля, опубликованным на сайте президента.

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Также напомним, что в середине апреля президент Владимир Зеленский назначил послов в пяти странах мира, а также своего нового представителя в Кабинете министров.

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