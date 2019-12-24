Зеленский назначил представителя Украины в Совете Европы и послов в двух странах

Одного из послов президент сначала уволил в одной стране, чтобы назначить в другую

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал несколько указов о назначении украинских дипломатов за границей, сообщает Офис главы государства.

Так, Тарасюка Бориса Ивановича президент назначил представителем Украины в Совете Европы. Ранее эту должность занимал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Отметим, что Тарасюк был министром иностранных дел Украины в 1998—2000 и с февраля 2005 по январь 2007 годах.

Также Зеленский назначил посла Украины в Хорватии – им стал Василий Кирилич.

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Кроме того, Ивана Кулебу глава государства сначала уволили с должности посла Украины в Казахстане и переназначил в Армению.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский назначил постпреда в ООН и еще четверых послов. Глава государства подписал несколько указов, которыми обновил руководство иностранных дипредставительств Украины. Также, наконец, был назначен посол Украины в Америке – им стал Владимир Ельченко. Зеленский встретился с новым послом Украины в США и особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику нашей страны.

Также на днях Зеленский принял верительные грамоты у послов двух стран НАТО. Глава украинского государства встретился с дипломатами Греции и Канады.

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