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Зеленский назначил себе нового советника

24 июня, 15:33

Гео Лерос уже выдвинул первую идею – ежемесячный "обед с президентом"

Гео Лерос. Фото: facebook.com/geo.ya.1
Гео Лерос. Фото: facebook.com/geo.ya.1.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает назначать себе советников. Сегодня им стал Гео Лерос, который причастен к самым известным киевским муралам. Соответствующий указ подписал глава государства.

"Назначить Лероса Гео Багратовича советником президента Украины (вне штата)", – говорится в указе №431.

В свою очередь сам Лерос на своей странице в Facebook, комментируя назначение, озвучил свою первую инициативу – ежемесячный "обед с президентом".

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"Это серия встреч с людьми из разных сфер, которые формируют культурный имидж страны на мировой арене. Это режиссеры, архитекторы, художники, кинооператоры, украинские дизайнеры, музыканты, креативщики, организаторы фестивалей, люди, которые борются за сохранение культурного наследия (включая здания эпохи модернизма и мозаики) и другие. Благодаря этим сферам/людям мир получает положительный меседж о нашей стране", – написал он.

Гео Лерос является создателем проекта CityArt, фотографом и режиссером. Он инициировал создание серии муралов по всему Киеву и является координатором проекта по установке необычных скамеек в парке Шевченко. Кроме того, он под 23 номером баллотируется в народные депутаты на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Смотрите и читайте больше о гигантских рисунках в столице в материале: "Прогулка по киевским муралам: лабиринт с человеком на коленях, водопад и домик на дереве".

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Тег указ, Зеленский, советник, мурал, Лерос

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