Владимир Бородянский рассказал, чем он будет заниматься и какие задачи поставил перед ним глава государства

Владимир Бородянский. Фото: facebook.com/borodyanskiy

Зеленский назначил себе нового советника https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-29T13:10:00+03:00 Политика Владимир Бородянский рассказал, чем он будет заниматься и какие задачи поставил перед ним глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский назначил себе очередного советника. Глава государства подписал соответствующий указ № 557/2019.

"Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", – говорится в тексте указа.

Отметим, что Бородянский является руководителем группы "STARLIGHTMEDIA" и гендиректором телеканала "СТБ". В то же время он уточнил на своей странице в Facebook, что будет заниматься гуманитарными вопросами.

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"Сейчас моя должность – советник президента по гуманитарным вопросам. Как это вижу: возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную отрасль в Украине. Я хочу, чтобы государство могло предложить своим художникам поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы, а зарубежным – те условия, которые будут стимулировать к труду здесь … Сейчас задача президента следующая: совместно с депутатами, индустрией, экспертами, научным сообществом – создать гуманитарную стратегию, сформировать конкретную программу действий, основания для изменения законодательства, и появления нового, трансформировать инфраструктуру гуманитарной сферы в соответствии с утвержденной парламентом стратегии", – объяснил новый советник президента.

По его словам, команду рабочей группы будут подбирать из лучших профессионалов индустрии, в которой по каждому направлению будет закреплен отдельный куратор, который в свою очередь сформирует свою рабочую группу. Направлений работы много: музеи и заповедники, театры, музыка, консерватории, филармонии, кино, религия, библиотеки, книги. Медиа: СМИ (ТВ, пресса, радио), социальные медиа и интернет издания. Информационная безопасность, спорт, туризм, благотворительность.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня Зеленский уже назначал себе еще одного советника. Сегодня им стал Гео Лерос, который причастен к самым известным киевским муралам. В свою очередь сам Лерос, комментируя назначение, озвучил свою первую инициативу – ежемесячный "обед с президентом".

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