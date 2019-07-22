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Зеленский назначил стипендии спортсменам и тренерам

22 июля, 15:33

Украинские дефлимпийцы и паралимпийцы будут получать президентские выплаты в несколько тысяч гривен

Фото: president.gov.ua

Недавно президент Владимир Зеленский наградил украинских чемпионов мира по футболу, а теперь подписал указ №544/2019 о назначении президентских стипендий для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров.

Так, теперь денежное вознаграждение от 3 500 до 15 000 гривен назначено следующим спортсменам:

  • Аджематовой Лейле Ильясовне – чемпионке Европы 2018 года по легкой атлетике, 7000 гривен;
  • Богодайко Евгению Витальевичу – чемпиону Европы 2018 года по плаванию, 7000 грн;
  • Данилюку Роману Тарасовичу – чемпиону Европы 2018 года по легкой атлетике, 7000 грн;
  • Дементьеву Егору Викторовичу – чемпиону мира 2018 года по велосипедному спорту, 12 000 грн;
  • Демчуку Андрею Богдановичу – чемпиону Европы 2018 года по фехтованию на колясках, 7000 грн;
  • Дуброву Денису Витальевичу – чемпиону Европы 2018 года по плаванию, 7000 грн;
  • Емельянову Сергею Александровичу – чемпиону мира 2018 года по параканоэ, 12 000 грн;
  • Капустей Андриане Андреевне – бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по биатлону, 7000 грн;
  • Ковальчуку Василию Владимировичу – серебряному призеру чемпионата мира 2018 года по пулевой стрельбе, 9000 грн;
  • Конашук Богдане Петровне – бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по лыжным гонкам, 7000 грн;
  • Кононовой Александре Николаевне – чемпионке мира 2019 по лыжным гонкам, 12 000 грн;
  • Кравчуку Василию Васильевичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по биатлону, 7000 грн;
  • Крипаку Максиму Сергеевичу – чемпиону Европы 2018 году по плаванию, 7000 грн;
  • Липецкой Юлии Евгеньевне – бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по тхэквондо, 7000 грн
  • Мерешко Елизавете Даниловне – чемпионке Европы 2018 году по плаванию 7000 грн;
  • Овсий Зое Викторовне – чемпионке Европы 2018 году по легкой атлетике, 7000 грн;
  • Полянскому Роману Александровичу – серебряному призеру чемпионата мира 2018 года по гребле академической, 9000 грн;
  • Помазан Марии Александровне – чемпионке Европы 2018 году по легкой атлетике, 7000 грн;
  • Потапенко Василию Васильевичу – чемпиону мира 2019 по лыжным гонкам, 12 000 грн;
  • Рептюху Игорю Николаевичу – чемпиону ХІІ зимних Паралимпийских игр 2018 года по лыжным гонкам, 15 000 грн;
  • Решетинскому Ярославу Юрьевичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по биатлону, 7000 грн;
  • Стефураку Назару Дмитриевичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2019 года по биатлону, 7000 грн;
  • Стеценко Анне Александровне – чемпионке Европы 2018 года по плаванию, 7000 грн;
  • Суярко Дмитрию Олеговичу – чемпиону мира 2019 года по лыжным гонкам, 12 000 грн;
  • Федине Алексею Михайловичу – чемпиону Европы 2018 года по плаванию, 7000 грн;
  • Цветову Игорю Сергеевичу – чемпиону Европы 2018 года по легкой атлетике, 7000 грн;
  • Черняк Инне Николаевне – чемпионке мира 2018 года по дзюдо, 12 000 грн;
  • Щербакову Дмитрию Сергеевичу – чемпиону Европы 2018 года по боулингу, 7000 грн;
  • Яременко Константину Руслановичу – бронзовому призеру чемпионата мира 2019 года по биатлону, 7000 грн.

Кроме тогоо, стипендии достанутся и тренерам спортсменов:

  • Бенедик Элле Дмитриевне – тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпионки Европы 2018 Мерешко Е.Д., 7000 грн;
  • Бойко Галине Николаевне – тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпионки Европы 2018 года Хруль А.С., 7000 грн;
  • Бондаренко Юрию Романовичу – главному тренеру сборной команды Украины по гребле академической и тренеру серебряного призера чемпионата мира 2018 года Полянского Р.А., 9000 грн;
  • Вертинскому Кириллу Вячеславовичу – тренеру чемпионки мира 2018 года по дзюдо Черняк И.Н., 12 000 грн;
  • Виноградовой Ирине Игоревне – главному тренеру сборной команды Украины по стрельбе пулевой и тренеру серебряного призера чемпионата мира 2018 года Ковальчука В.В., 9000 грн;
  • Дементьеву Виктору Петровичу – старшему тренеру сборной команды Украины по велосипедному спорту и тренеру чемпиона мира 2018 года Дементьева Е.В., 12 000 грн;
  • Едишерашвили Тамаре Владимировне – старшему тренеру сборной команды Украины по легкой атлетике и тренеру чемпионки Европы 2018 Помазан Н.А., 7000 грн;
  • Заведееву Анатолию Анатольевичу – старшему тренеру сборной команды Украины по лыжным гонкам и тренеру чемпионки мира 2019 Кононовой А.Н., 12 000 грн;
  • Загребе Вячеславу Николаевичу – главному тренеру сборной команды Украины по параканоэ и тренеру чемпиона мира 2018 года Емельянова С.А., 12 000 грн;
  • Казначееву Андрею Викторовичу – главному тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 Трусова А.А., 7000 грн;
  • Казначеевой Светлане Михайловне – старшему тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 Смирнова В.С., 7000 рн;
  • Калайде Илье Сергеевичу – тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 Богодайко Е.В., 7000 грн;
  • Кеке Василию Григорьевичу – тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 Крипака М.С.,7000 грн;
  • Кирдоде Ивану Ивановичу – тренеру чемпиона Европы 2018 году по легкой атлетике Данилюка Р.Т., 7000 грн;
  • Ковалю Василию Андреевичу – тренеру бронзового призера чемпионата мира 2019 года по биатлону Капустей А.А., 7000 грн;
  • Колесниковой Светлане Николаевне – тренеру сборной команды Украины по фехтованию на колясках и тренеру чемпиона Европы 2018 Демчука А.Б., 5 000 грн;
  • Максимову Руслану Юрьевичу – тренеру сборной команды Украины по легкой атлетике и тренеру чемпионки Европы 2018 Москаленко А.В., 7000 грн;
  • Максимовой Марине Алексеевне – тренеру сборной команды Украины по легкой атлетике и тренеру чемпионки Европы 2018 Евсей З.В., 7000 грн;
  • Мкртчану Оганесу Хачатуровичу – тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпионки Европы 2018 Стеценко А.А., 7000 грн;
  • Никулину Виктору Николаевичу – тренеру чемпиона Европы 2018 года по фехтованию на колясках Демчука А.Б., 3 500 грн;
  • Семенову Александру Владимировичу – старшему тренеру сборной команды Украины по лыжным гонкам и тренеру чемпиона мира 2019 года Суярко Д.А., 12 000 грн;
  • Спиваку Игорю Ивановичу – старшему тренеру сборной команды Украины по лыжным гонкам и тренеру чемпиона ХИИ зимних Паралимпийских игр 2018 года Рептюха И.М., 15 000 грн;
  • Толокняник Светлане Витальевне – тренеру чемпиона Европы 2018 года по плаванию Дуброва Д.В. 7000 грн;
  • Турчину Виктору Анатольевичу – тренеру чемпиона Европы 2018 году по плаванию Федыны А.Н., 7000 грн;
  • Хрыстику Владимиру Васильевичу – тренеру сборной команды Украины по фехтованию на колясках и тренеру чемпионки Европы 2018 Федот А.В., 7000 грн.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский наградил почетным званием первого в истории Украины тренера-чемпиона мира по футболу. Петраков привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира в Польше.

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Тег указ, стипендии, Зеленский, спортсмены

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