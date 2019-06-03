Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде
Федор Вениславский ранее возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату
Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее сегодня назначил себе пресс-секретаря, назначил Федора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде Украины.
Соответствующий указ №351/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте президента Украины.
"Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины", - сказано в документе.
Федор Вениславский, 1969 года рождения, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права Украины Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". Возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату. Принимал участие в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро.
Напомним, ранее Зеленский уже принял ряд кадровых решений, которыми сменил руководство Администрации президента.
Глава государства также сделал ряд назначений своих помощников и представителей.
Зеленский также назначил руководителя ООО "Квартал 95" Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.
Кроме того, глава государства издал ряд указов, которыми сменил руководство Генштаба ВСУ, уволив Виктора Муженко и назначив на этот пост Руслана Хомчака.
Больше о кадровых назначениях читайте на сайте "Сегодня": "Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент".
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