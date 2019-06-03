Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде

Федор Вениславский ранее возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее сегодня назначил себе пресс-секретаря, назначил Федора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде Украины.

Соответствующий указ №351/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте президента Украины.

"Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины", - сказано в документе.

Федор Вениславский, 1969 года рождения, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права Украины Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". Возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату. Принимал участие в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, ранее Зеленский уже принял ряд кадровых решений, которыми сменил руководство Администрации президента.

Глава государства также сделал ряд назначений своих помощников и представителей.

Зеленский также назначил руководителя ООО "Квартал 95" Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Кроме того, глава государства издал ряд указов, которыми сменил руководство Генштаба ВСУ, уволив Виктора Муженко и назначив на этот пост Руслана Хомчака.

Больше о кадровых назначениях читайте на сайте "Сегодня": "Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент".

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