Зеленский назначил своего уполномоченного по вопросам волонтеров

Президент Украины берет под свою защиту волонтеров и назначил ответственного за это человека

/ Фото: president.gov.ua

Сегодня президент Владимир Зеленский уже поздравил волонтеров с их праздником. Также он подписал указ о назначении Наталии Пушкаревой уполномоченным главы государства по вопросам волонтерской деятельности, сообщает Офис президента.

Зеленский рассчитывает, что назначение человека, координирующего связи с волонтерами, позволит поддержать их деятельность, обеспечить гарантии соблюдения прав и законных интересов волонтеров.

Так, основными задачами уполномоченного является мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и представление президенту предложений по поддержке волонтерской деятельности, пресечению нарушений в этой сфере.

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Кроме того, Пушкарева сможет вносить на рассмотрение главы государства предложения по подготовке проектов законов, актов президента по вопросам волонтеров и участвовать в экспертизе законов, поступивших на Банковую на подпись, законопроектов, предлагаемых для внесения президентом в Верховную Раду.

Уполномоченный президента будет заниматься защитой волонтеров, если их права были нарушены, содействовать налаживанию взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам поддержки общественных инициатив волонтеров.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Офисе президента представители волонтерского движения со всей Украины презентовали идею Национального альянса волонтеров при главе государства. Основные задачи альянса – координация связей с государственными органами, создание рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, подготовка проектов предложений президенту как главе альянса, мониторинг и анализ эффективности реализации волонтерских инициатив, совершенствование законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.

Смотрите видео сегодняшнего выступления Зеленского перед военными по случаю 28-й годовщины создания ВСУ:

Видео: president.gov.ua

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