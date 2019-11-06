Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста

6 ноября, 01:15

Эндрю Роман Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником (по согласию – Ред) руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.

Соответствующий указ подписал глава государства, – сообщает пресс-служба президента.

Эндрю Роман Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.

Реклама

Он имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских компаний и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США.

Эндрю Роман Мак имеет свидетельство адвоката в Украине и США. Член Американской ассоциации адвокатских образований и Украинско-американской ассоциации юристов.

В тренде
Презентация бюджета-2020, "Балтик+" в Киеве и Европейская газовая конференция: топ-темы дня

Юридическая фирма Asters была основана в 1995 году под названием "Шевченко, Дидковский и партнеры" и в результате ребрендинга в 2008 году переименована в "Астерс".

В 2010 году издание Kyiv Post назвало Эндрю Романа Мака одним из наиболее влиятельных иностранцев в Украине.

Отметим, что президент уволил уже целый ряд руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления СБУ по Крыму. Также Зеленский уволил начальников СБУ еще в пяти областях и двух замов Грицака.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США назначения юрист Владимир Зеленский советник

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Драка" Богдана и Баканова: у Зеленского сделали заявлениеПолитика
Пристайко прокомментировал присутствие российского депутата в Золотом
Пристайко прокомментировал присутствие российского депутата в ЗолотомПолитика
У Путина рассказали о ситуации со встречей Нормандской четверки
У Путина рассказали о ситуации со встречей Нормандской четверкиПолитика
У Путина сделали заявление по захваченным украинским кораблям
У Путина сделали заявление по захваченным украинским кораблямПолитика
"Бюджет развития и безопасности": Гончарук рассказал о главной смете страныЭкономика
Разведение сил в Петровском переносится: Пристайко назвал причину
Разведение сил в Петровском переносится: Пристайко назвал причинуПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...