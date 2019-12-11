Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

Зеленский назначил замену Кривоносу в важной военной комиссии

11 декабря, 17:52

Недавно из этой комиссии был уволен предыдущий председатель Сергей Кривонос

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил нового председателя Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю. Глава государства подписал соответствующий указ. Ранее замсекретаря СНБО Сергей Кривонос был выведен из этой комиссии, которую возглавлял.

"Назначить Полищука Александра Николаевича – заместителя министра обороны Украины – председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", – говорится в указе.

Также Зеленский поручил Полищуку в двухнедельный срок представить предложения по персональному составу Межведомственной комиссии.

Реклама

Кроме того, в Положение о Межведомственной комиссии внесено изменение, согласно которому членами комиссии являются: представитель оборонного комитета парламента, представитель Офиса президента Украины; первый заместитель или заместитель министра экономики, министра обороны, в компетенцию которого согласно распределению полномочий относятся вопросы военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, глава Государственной службы экспортного контроля, первый заместитель или заместитель главы Государственной таможенной службы, председателя Государственного космического агентства, председателя Службы безопасности, главы Службы внешней разведки, к компетенции которого по распределению полномочий относятся вопросы военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, начальник Главного управления разведки Минобороны, а также генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром".

Зеленский постановил, что заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее состава.

В тренде
В России хотят судить еще одного украинского экс-министра: дело о "терроризме" передали в суд
Анатолий Гриценко

Как сообщали новости "Сегодня", Сергей Кривонос ответил на лишение его части полномочий. Он считает, что теперь реализация программы по повышению обороноспособности Украины оказалась под угрозой.

Позже в СНБО объяснили вывод Кривоноса из ряда военных комиссий. В ведомстве отметили, что он не лишился должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Недавно Зеленский созывал срочное заседание СНБО. Смотрите в сюжете, что говорил глава ведомства Алексей Данилов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

комиссия указ Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
Фесенко о переговорах в Париже: Контратака Зеленского сбила Путина с толку
Фесенко о переговорах в Париже: Контратака Зеленского сбила Путина с толкуПолитика
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в "нормандском формате": подробностиПолитика
"Всех на всех": Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицамиПолитика
Зеленский вернулся с
Зеленский вернулся с "нормандского саммита" и показал фото из аэропортаПолитика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...