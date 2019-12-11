Зеленский назначил замену Кривоносу в важной военной комиссии

Президент Владимир Зеленский назначил нового председателя Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю. Глава государства подписал соответствующий указ. Ранее замсекретаря СНБО Сергей Кривонос был выведен из этой комиссии, которую возглавлял.
"Назначить Полищука Александра Николаевича – заместителя министра обороны Украины – председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", – говорится в указе.
Также Зеленский поручил Полищуку в двухнедельный срок представить предложения по персональному составу Межведомственной комиссии.
Кроме того, в Положение о Межведомственной комиссии внесено изменение, согласно которому членами комиссии являются: представитель оборонного комитета парламента, представитель Офиса президента Украины; первый заместитель или заместитель министра экономики, министра обороны, в компетенцию которого согласно распределению полномочий относятся вопросы военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, глава Государственной службы экспортного контроля, первый заместитель или заместитель главы Государственной таможенной службы, председателя Государственного космического агентства, председателя Службы безопасности, главы Службы внешней разведки, к компетенции которого по распределению полномочий относятся вопросы военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, начальник Главного управления разведки Минобороны, а также генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром".
Зеленский постановил, что заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее состава.
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Как сообщали новости "Сегодня", Сергей Кривонос ответил на лишение его части полномочий. Он считает, что теперь реализация программы по повышению обороноспособности Украины оказалась под угрозой.
Позже в СНБО объяснили вывод Кривоноса из ряда военных комиссий. В ведомстве отметили, что он не лишился должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.
Недавно Зеленский созывал срочное заседание СНБО. Смотрите в сюжете, что говорил глава ведомства Алексей Данилов:
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