Зеленский назначил замену Кривоносу в важной военной комиссии

Недавно из этой комиссии был уволен предыдущий председатель Сергей Кривонос

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил нового председателя Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю. Глава государства подписал соответствующий указ. Ранее замсекретаря СНБО Сергей Кривонос был выведен из этой комиссии, которую возглавлял.

"Назначить Полищука Александра Николаевича – заместителя министра обороны Украины – председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", – говорится в указе.

Также Зеленский поручил Полищуку в двухнедельный срок представить предложения по персональному составу Межведомственной комиссии.

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Кроме того, в Положение о Межведомственной комиссии внесено изменение, согласно которому членами комиссии являются: представитель оборонного комитета парламента, представитель Офиса президента Украины; первый заместитель или заместитель министра экономики, министра обороны, в компетенцию которого согласно распределению полномочий относятся вопросы военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, глава Государственной службы экспортного контроля, первый заместитель или заместитель главы Государственной таможенной службы, председателя Государственного космического агентства, председателя Службы безопасности, главы Службы внешней разведки, к компетенции которого по распределению полномочий относятся вопросы военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, начальник Главного управления разведки Минобороны, а также генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром".

Зеленский постановил, что заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее состава.

Как сообщали новости "Сегодня", Сергей Кривонос ответил на лишение его части полномочий. Он считает, что теперь реализация программы по повышению обороноспособности Украины оказалась под угрозой.

Позже в СНБО объяснили вывод Кривоноса из ряда военных комиссий. В ведомстве отметили, что он не лишился должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Недавно Зеленский созывал срочное заседание СНБО. Смотрите в сюжете, что говорил глава ведомства Алексей Данилов:

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