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Зеленский назначил замглавы СБУ и уволил троих чиновников

27 июня, 12:04

Также президент подписал указ по главе Антитеррористического центра при Службе безопасности

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский недавно рассказывал о планах по СБУ, а сегодня принял несколько кадровых решений в спецслужбе, подписав соответствующие указы.

Так, двумя указами он назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы СБУ, а также руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Кроме того, Зеленский уволил Климчука Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ; Доценко Даниила Игоревича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ; Емельяненко Максима Александровича с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ.

Отметим, за последний месяц президент уволил ряд руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления СБУ по Крыму. Также Зеленский уволил начальников СБУ еще в пяти областях и двух замов Грицака.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.


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Тег СБУ, увольнение, указ, Зеленский, назначение

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