Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки Украины
Глава государства продолжает кадровую чистку в государственных органах и силовых структурах
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил еще одного офицера в руководство Службы внешней разведки, сообщает Офис президента.
"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе.
Как сообщали новости "Сегодня", в июне Владимир Зеленский назначил главой СВР Владислава Бухарева. С декабря 2007 по март 2010 новый глава внешней разведки Украины занимал пост первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации — начальника налоговой милиции. Кроме того, в марте 2014 года он был назначен первым заместителем главы СБУ — начальником главного управления по борьбе с коррупцией. Позже в этом же году Бухарев прошел в Раду по одномандатному округу от партии "Батькивщина".
Недавно в СМИ появилась информация, что у него имеется медаль от ФСБ России. Позже новый глава СВР рассказал, как получил награду от россиян. Бухарев имеет два украинских ордена, награды от США и стран НАТО за успешные совместные операции, но от российской медали избавился.
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