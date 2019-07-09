Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки Украины

9 июля, 16:37

Глава государства продолжает кадровую чистку в государственных органах и силовых структурах

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил еще одного офицера в руководство Службы внешней разведки, сообщает Офис президента.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе.

Как сообщали новости "Сегодня", в июне Владимир Зеленский назначил главой СВР Владислава Бухарева. С декабря 2007 по март 2010 новый глава внешней разведки Украины занимал пост первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации — начальника налоговой милиции. Кроме того, в марте 2014 года он был назначен первым заместителем главы СБУ — начальником главного управления по борьбе с коррупцией. Позже в этом же году Бухарев прошел в Раду по одномандатному округу от партии "Батькивщина".

Недавно в СМИ появилась информация, что у него имеется медаль от ФСБ России. Позже новый глава СВР рассказал, как получил награду от россиян. Бухарев имеет два украинских ордена, награды от США и стран НАТО за успешные совместные операции, но от российской медали избавился.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег указ, Зеленский, Евдокимов, назначение, СВР, внешняя разведка

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый глава СВР об освобождении Донбасса в 2014-м: Мы делали немало, о чем нельзя рассказывать

18 июня, 19:10

В Украине нет законодательной базы для эффективной борьбы с диверсантами и террористами, говорит Бухарев

Порошенко назначил временного руководителя Службы внешней разведки

16 марта, 23:57

14 марта президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка

Порошенко уволил главу внешней разведки Украины

14 марта, 17:47

Генерал разведки был назначен президентом в СВР в 2017 году, а до того работал в Миссии при НАТО

Порошенко поздравил внешнюю разведку с праздником и напомнил о гибридной угрозе России

24 января, 10:58

Руководство страны отмечает, что Россия против Украины использует гибридную тактику, как и 100 лет назад

В РФ объяснили, почему керченский стрелок убил десятки людей

Гоген Солнцев вышел в свет с новой пожилой спутницей

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Новый закон о ЖКХ: как накажут украинцев за долги по коммуналке

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

Константина Богомолова заставили публично извиниться

Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко

Бабуля, которая опозорит тебя в качалке: а ведь ей 69 лет

В Украине отменили телемост с РФ

Сестра Бари Алибасова считает, что его отравили Шукшины

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Качественные бутербродницы на Kasta за копейки

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

10 способов заставить интерьер выглядеть дороже

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

В Украине открыли новые месторождения газа и нефти
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь