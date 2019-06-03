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Зеленский назначил себе пресс-секретаря: опубликован указ

3 июня, 14:04

Более 3 тысяч кандидатов подали свое резюме на должность спикера новоизбранного президента

Фото: Юлія Мендель / Facebook
Фото: Юлія Мендель / Facebook.

Президент Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем Главы государства.

Соответствующий указ №350/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте президента Украины в понедельник.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч кандидатов подали свое резюме на должность спикера новоизбранного президента. 

Как сообщала пресс-служба, спикер президента должен владеть как минимум тремя языками, а именно украинским, русским и английским, иметь опыт работы в журналистике или публичной деятельности, быть трудоспособным и готовым работать круглосуточно.

Спикер также должен владеть коммуникационными способностями, иметь быструю реакцию, быть адаптированным к динамичной работе, быть креативным, а также иметь чувство юмора.

Напомним, ранее Зеленский уже принял ряд кадровых решений, которыми сменил руководство Администрации президента.

Глава государства также сделал ряд назначений своих помощников и представителей.

Зеленский также назначил руководителя ООО "Квартал 95" Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Кроме того, глава государства издал ряд указов, которыми сменил руководство Генштаба ВСУ, уволив Виктора Муженко и назначив на этот пост Руслана Хомчака.

Больше о кадровых назначениях читайте на сайте "Сегодня": "Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент".


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Тег Зеленский, пресс-секретарь, Мендель

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Сегодня

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