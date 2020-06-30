Зеленский назвал цель реформ в Украине: "Построить страну, в которой так хочется жить"

Начатая в этом году в Украине земельная и другие реформы – это прежде всего ответственность за будущее людей, а их главная цель – улучшение качества жизни населения.
Об этом, как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, заявил Владимир Зеленский на первом заседании Национального совета реформ под своим руководством. Заседание проходило 30 июня при участии руководства Кабинета министров и Верховной Рады.
"Любая реформа – это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы – это возможность", – отметил Зеленский.
По его словам, реформы требуют от властей смелости и быстрых действий.
"Люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить. Вот о чем реформы для меня", – добавил президент.
Сферами, которые больше других нуждаются в реформировании, Зеленский назвал судебную власть, здравоохранение, кредитование населения, налоговую систему. Зеленский также отметил необходимость ускорить приватизацию и заявил о прогрессе в диджитализации и успехах в области инфраструктуры и реализации проекта "Большая стройка" в частности.
"Реформы – это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине", – резюмировал глава государства.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетом государства второй и третий этапы пенсионной реформы, и в частности введение накопительной системы пенсий.
Ранее сайт "Сегодня" разбирался в вопросе, какие реформы являются самыми важными в этом году.
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