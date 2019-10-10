Зеленский назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский четко дал понять – разведение сил в районе Петровского и Золотого, что в Луганской области, произойдет только в случае семидневного режима тишины и только сразу в двух этих населенных пунктах, а не по отдельности. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

Он опроверг, что за время войны на Донбассе не было ни одного раза, когда бы режим тишины сохранялся в течение семи дней подряд, что является условием для разведения войск.

"Это неправда. Мы не отводим войска по всей линии фронта. Мы должны говорить предметно. Мы отводим только там, где выполнено задание – семь дней тишины в том или ином пункте, о котором была договоренность. Про Станицу Луганскую была договоренность, было выдержано семь дней тишины, и было после этого начато разведение. В Золотом было разведение? А в Петровском? А были там обстрелы? В Петровском, которое является звеном разведения, степь, там нет ни одного человека. Но прошло ли там семь дней без обстрелов? Прошло. Но мы будем разводить два звена. Нет такого, что сначала Золотое, а потом Петровское или наоборот. Мы говорили про Золотое и Петровское. Потому и не разводим – потому что в Золотом была стрельба. Вот и все", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что в Золотом и Петровском находятся украинские военные, полиция, разведка, которые должны обеспечить безопасность, "именно там, где живут люди".

10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 октября было сорвано разведения войск вблизи Петровского и Золотого из-за обстрелов со стороны боевиков. Позже была назначена новая дата начала отвода войск – 9 октября 12:00, но процесс так и не начался. Министр обороны Загороднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году. Подготовка к этому идет, и отвод не отразится на безопасности местных жителей. Он также заявил, что разведение войск начнется, когда прекратится стрельба.

В то же время в МИД РФ цинично обвинили Киев в нежелании отводить войска. Однако стоит отметить, что Россия, выражая свое возмущение, забыла упомянуть, что, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого начинается в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако, по данным штаба Объединенных сил, 6 октября боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 октября, комментируя ситуацию с разведением сил в Петровском и Золотом, отметил, что "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики Донбасса", но считает их якобы "самостоятельными", намекнув, что Москва не может гарантировать выполнение договоренностей боевиками.

Также военные рассказывали, как разведут войска в районе Золотого. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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