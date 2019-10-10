Зеленский назвал "главного" кандидата на пост главы КГГА

На данный момент на пост главы киевской администрации есть три человека, с одним из них президент даже встречаться не хочет

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшний день видит главным кандидатом на пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

По его словам, есть еще два человека, который претендуют на кресло в киевской администрации.

"Рассматривается эта кандидатура (Ткаченко – ред.). Кроме него, я никого еще не вижу. Есть еще два человека, но с одним я еще не встречался, а со вторым я, честно говоря, не готов, потому что в прошлом есть у него, скажем так, не очень добропорядочные действия. Поэтому я его не рассматриваю", – сказал Зеленский.

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Кроме того, президент дал понять, что если будет принят закон о столице и он его не устроит – сразу же ветирует.

"Этот законопроект дорабатывается в комитетах, поэтому последнюю редакцию этого закона я не видел. Хотел бы ее увидеть до голосования, но если они проголосуют и если все будет нормально – я подпишу этот закон. Если нет – отправлю его на доработку. Будущее распределение бюджетов, чтобы было по районам, чтобы не была вся власть в одних руках. Там полномочия префекта, местных советов, мэра. Очень много вопросов", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 октября Верховная Рада одобрила закон о столице. В принятом в первом чтении законопроекте №2143-3 предлагается вернуть райсоветы, а полномочия столичного руководства будут разделены – будет и мэр, и глава КГГА. У второго будет функция контроля работы городского головы.

В свою очередь столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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