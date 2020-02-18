Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева: видео

18 февраля, 13:36

Провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру, заявил президент

Видео: Сегодня

Ситуация на Донбассе полностью контролируется украинской армией и провокация боевиков не изменит позицию Киева по курсу на урегулирование конфликта. Об этом по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил президент Владимир Зеленский, трансляцию брифинга вел сайт "Сегодня".

"У нас мощная армия. Провокации бывают. Армия ответила. Ситуация полностью контролируется нашей армией. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс. Поскольку, только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. …Мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру", - сказал он.

Ранее сообщалось, на Луганском направлении противник пошел на штурм позиций украинских военных. По состоянию на 10:30 бои в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончились.

Реклама

/ Фото: Сегодня

В тренде
Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на Донбассе
Владимир Путин. Фото: Heidi Levine/REUTERS

Бойцы ВСУ дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников один погибший, четверо получили легкие ранения.

Позже в ВСУ уточнили потери врага. Как сообщил на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, в результате ответного огня погибли четыре боевика оккупантов и еще шестеро были ранены.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс боевики Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польша предложила изменить
Польша предложила изменить "нормандский формат": США и ЕС должны быть его частьюПолитика
"Будьте осторожны при сделках с Россией": Пристайко припомнил Земану историю с ЯнуковичемПолитика
В Кремле объяснили, что за
В Кремле объяснили, что за "условие" Путин поставил Зеленскому по ДонбассуПолитика
Итоги Мюнхена: юмор Зеленского, скандал с пророссийским планом и разделенная Европа
Итоги Мюнхена: юмор Зеленского, скандал с пророссийским планом и разделенная ЕвропаУкраина
У Путина отреагировали на идею Зеленского о совместных патрулях на Донбассе
У Путина отреагировали на идею Зеленского о совместных патрулях на ДонбассеПолитика
Лавров: Встреча
Лавров: Встреча "Нормандской четверки" состоится только при одном условииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...