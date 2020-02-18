Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева: видео

Провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру, заявил президент

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Ситуация на Донбассе полностью контролируется украинской армией и провокация боевиков не изменит позицию Киева по курсу на урегулирование конфликта. Об этом по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил президент Владимир Зеленский, трансляцию брифинга вел сайт "Сегодня".

"У нас мощная армия. Провокации бывают. Армия ответила. Ситуация полностью контролируется нашей армией. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс. Поскольку, только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. …Мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру", - сказал он.

Ранее сообщалось, на Луганском направлении противник пошел на штурм позиций украинских военных. По состоянию на 10:30 бои в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончились.

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Бойцы ВСУ дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников один погибший, четверо получили легкие ранения.

Позже в ВСУ уточнили потери врага. Как сообщил на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, в результате ответного огня погибли четыре боевика оккупантов и еще шестеро были ранены.

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