Зеленский назвал главную победу новой Верховной Рады

Также глава государства назвал один из главных минусов в работе парламента

/ Фото: AFP

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Главным достижение парламента IX созыва президент Владимир Зеленский назвал большое количество принятых законов в короткое время. Об этом он сказал в интервью "Откровенно с президентом".

"Главная победа этой Рады – проголосованные законопроекты. Принято около 70 законов. Среди них и наказание за незаконное обогащение, и громкий закон о снятии неприкосновенности, судебная реформа проголосована, перезагрузка Генеральной прокуратуры, много законов для улучшения бизнес-климата в Украине", – сказал он.

Зеленский отметил, что о турборежиме Верховной Рады ему говорили западные партнеры – Международный валютный фонд, представители ЕБРР и Всемирный банк.

"Все очень довольны и даже говорят: "Давайте немного медленней", – сказал президент.

Глава государства из минусов новой Рады называет нежелание политических сил голосовать в парламенте.

"Каждый из них считает, что он главный оппозиционер к власти", – подчеркнул он.

Отметим, что помимо плодотворной работы, была и первая потасовка депутатов в Раде нового созыва. Как сообщали новости "Сегодня", случилась она ровно через два месяца после начала работы нового парламента – 30 октября. Депутаты поссорились из-за отказа создать постановление о создании ВСК по события в Одессе 2 мая.

В турборежиме работал и Кабинет министров. Недавно было 50 дней с начала работы нового правительства. Чиновники отчитались об успехах, эксперты дали им оценку. Читайте подробней, что успел изменить в стране Кабмин за неполных два месяца.

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