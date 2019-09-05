Зеленский назвал главную задачу для Антикоррупционного суда: видео выступления

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии Антикоррупционного суда, который с сегодняшнего дня начинает свою работу. Он заявил, что главной обязанностью и задачей созданного суда – наказание высокопоставленных коррупционеров.

Он поздравил судей и всех украинцев с началом работы новой судебной инстанции, которая призвана рассматривать коррупционные производства в отношении чиновников.

"Наконец в Украине заработал Антикоррупционный суд. Вы знаете, какие ожидания в обществе от вашей работы. Перед вами сегодня действительно большие вызовы. Это не просто возвращение гражданам украденного через наказание топ-чиновников, топ-коррупционеров, это возвращение гражданам чувства веры в то, что в Украине действительно есть справедливость", – сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что все еще есть нерешенные вопросы, например, определение черты подсудности (заниматься только топ-коррупционерами), и отметил, что работу суда пытались заблокировать, завалив судей тысячами мелких уголовных производств.

В тренде Зеленский дал старт работе Антикоррупционного суда: видео

"Это все для того делалось, чтобы действительно громкие дела оставались в тени в долгом ящике. Но мы работаем над этим вопросом, будем вам помогать и на законодательном уровне сделаем все, чтобы самые громкие, а я знаю, что вы ждете более 200 громких дел, мы поможем, чтоб вы свободно рассматривали эти дела, и все эти люди (топ-чиновники) были наказаны. Задача Антикоррупционного суда очень простая: коррупционер наказан – государство, общество, инвестор защищены", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", в июне 2018 года Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде. На ВАКС возлагается рассмотрение уголовных производств как в отношении коррупционных преступлений, определенных коррупционными Уголовным кодексом Украины (а именно преступления, предусмотренные статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 Уголовного кодекса Украины, в случае их совершение путем злоупотребления служебным положением, статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 Уголовного кодекса Украины), так и в отношении других связанных и объединенных с ними в одно уголовное производство преступлений. Другими словами, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям в случае, если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент – 968 тыс. гривен).

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июля Владимир Зеленский внесен в Раду законопроект относительно начала работы Антикоррупционного суда. Он отметил огромную загруженность судей – в ВАКС должны будут попасть около 3600 уголовных производств, из которых только 5% – в отношении высокопоставленной коррупции, которую расследовали детективы НАБУ. Поэтому документом предлагается устранить эту проблему, чтобы судьи Антикоррупционного суда занимались делами топ-коррупционеров.

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