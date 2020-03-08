Зеленский назвал первоочередную цель в переговорах по Донбассу

Президент Владимир Зеленский предлагает не спешить с проведением выборов на Донбассе – первым делом нужно решить вопрос вывод российских военных и разоружения боевиков, чтобы точно уже прекратился огонь. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства.

"Я предлагал сделать все, чтобы местные выборы были одновременно по всей Украине. Но это не значит, что я спешу или еще что-то. Я хочу, чтобы все шли на выборы, понимая, что мы – одна страна. А не так, что вот в этом районе у нас выборы в октябре, в этом – в декабре, если получится. Это мое видение", – сказал он.

Зеленский отметил, что все на "Нормандском саммите" очень сосредоточены на том, что должны быть выборы, а потом – передача границы Украине, с чем он не согласен.

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"Я вообще считаю: давайте вопрос выборов и границы пока уберем. Что нам важно? Чтобы там не было людей с оружием. Нам всем это важно. Как только не будет людей с оружием – прекратится стрельба. Но любой такой шаг все время привязывается в разговоре к "Минску" и к выборам, которые там прописаны до контроля над границей. Я говорю: давайте сделаем этот шаг. Срочно, просто срочно. Выведем все войска. Все. Они говорят: так в "Минске" написано, что сначала это, потом – то. Я говорю: неважно. В "Минске" записаны пункты. Но если мы с вами немного переставим их местами, что от этого будет? Ничего", – объяснил глава государства.

Отметим, что Россия хочет на своих условиях выборы в ОРДЛО. По мнению Москвы, они должны пройти еще до вывода российских войск и разоружения боевиков, а Украина получит контроль над границей после окончания избирательного процесса. Однако Киев не согласен на такое. Как сообщали новости "Сегодня", глава Офиса президента Андрей Ермак озвучил главное условие для проведения выборов на Донбассе.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал, кто будет готовить Донбасс к выборам.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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