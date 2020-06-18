Зеленский назвал приоритеты сотрудничества Украины и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество Европейского Союза и участников Восточного партнерства в совместных отраслевых проектах поможет восстановить деловые связи, улучшить жизнь простых людей и поддержать малый и средний бизнес.

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Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Нужно сосредоточиться на сферах, которые в карантин оставались вне нашего внимания. Речь идет о проектах, которые представляют интерес для всех присутствующих здесь. Имею в виду цифровизацию и дальнейшую интеграцию транспортных сообщений, доступ к европейской платежной системе, кредиты для малого бизнеса и другие практические инструменты, которые помогут нашим экономикам заработать на полную мощность", – заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что заметным и эффективным шагом в развитии экономики стало бы распространение программ экономического восстановления ЕС на членов Восточного партнерства. Это он подчеркнул во время выступлении на видеоконференции лидеров Восточного партнерства.

"Пандемия не должна стать причиной закрытия границ ЕС для граждан государств-партнеров. Сейчас лучшее время говорить о подписании еще в этом году соглашений о совместном авиационном пространстве, которые должны оживить рынки авиаперевозок", – заметил президент.

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По его мнению, должны наконец перейти в практическую плоскость и длительные дискуссии об уменьшении платы за услуги роуминга.

По словам президента, карантин ярко продемонстрировал, какой колоссальный потенциал имеют сетевые образовательные платформы.

"Поэтому нужно подумать над новыми программами для молодежи, как, например, развитие онлайн-образования, дистанционная подготовка специалистов по вопросам европейской интеграции, расширения присутствия европейских учебных заведений в странах-партнерах", – резюмируют на сайте президента Зеленского.

Напомним, что ранее Совет ЕС утвердил выводы о политике Восточного партнерства.

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