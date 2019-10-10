Зеленский назвал самое большое разочарование за время президентства

Глава государства в шоке от того, что он увидел в украинской политике

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский считает политиков в Украине главным разочарованием с момента, когда он вступил в свою должность. Он увидел всю подноготную украинской политики и был неприятно удивлен. Об этом он рассказал в ходе пресс-марафона, отвечая на вопрос журналиста сайта "Сегодня".

"О главной своей ошибке я, наверное, смогу сказать после того, как пройдет мой президентский срок. Я тогда пойму и проанализирую. Ошибки есть. А самое большое разочарование, которое есть с первого дня, и я в этом живу – это люди из политической среды. Люди, которые были в политике, которые занимали разные должности, даже те, которые были, казалось бы, честными... Сам формат их поведения – "говорю одно, делаю другое", договариваясь с тобой, выходя и параллельно договариваются с другими. Такие интриги, которые я вижу сейчас, которые в целом происходят в политике не только в Украине... То есть мое наибольшее разочарование – оно по поводу людей, которые занимаются политикой", – сказал он.

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Зеленский пришел к выводу, что лучше набирать людей не из политики: даже если они будут допускать ошибки, но они не будут разочаровывать.

"Потому что ошибку исправить можно, а таких людей, как я вижу, уже невозможно. Это другая среда, другая ментальность. Считается моветоном говорить про национальность и так далее, но это какой-то другой народ, с другой национальностью. Просто удивительно, что в одном человеке несколько личностей – серых, черных, страшных, жадных, добрых иногда, когда им надо", – добавил президент.

Отметим, в последнее время и среди его соратников начинаются "бунты". Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский прокомментировал раскол в "Слуге народа". По его словам, он не строил жесткую политическую "вертикаль".

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