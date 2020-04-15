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  1. Новости политики

Зеленский назвал самый опасный момент на Пасху

15 апреля, 13:54

Сергей Мартынец

Глава государства очередной раз призвал украинцев сидеть дома на праздники

Президент Владимир Зеленский уже говорил, что расслабляться в борьбе с коронавирусом рано и это опасно. Теперь он говорит, что самое опасное на Пасху – это скопление людей. Об этом он сказал во время традиционного совещания на Банковой, сообщает ОПУ.

Участники совещания отметили, что перед пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать карантинные меры и требования безопасности мероприятий.

"Скопление людей на праздники, на богослужениях – сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен понимать, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг", – сказал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", в этом году церковные мероприятия пройдут в режиме онлайн из-за распространения короанавируса. В связи с этим было опубликовано время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах. Из всех церквей будет идти трансляция как на рейтинговых телеканалах, так и на других, включая региональные.

Также во время своего видеообращения 14 апреля Зеленский рассказал, от чего будут зависеть дальнейшие сроки карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Пасха Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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