Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса
Глава государства пригласил иностранных инвесторов в Украине на форум в Мариуполь
Президент Владимир Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса, а также пригласил канадских инвесторов на инвестиционный форум в Украину. Об этом глава государства заявил во время Конференции в Торонто по вопросам реформ в Украине, сообщает Офис президента.
По его словам, перед Украиной стоят два больших вызова, прежде всего, – экономический. Глава государства отметил, что для восстановления Донбасса потребуется более 10 миллиардов евро.
"Возвращение наших территорий, пленных, наступление мира – это главное. Это первое, что должно обеспечить государство, ориентированное на гражданина. И здесь нам не обойтись без вашей поддержки. Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных в финансировании инфраструктурных и гуманитарных проектов на Донбассе", – сказал Зеленский.
Как сообщали новости "Сегодня", во время визита в Канаду Владимир Зеленский четко дал понять, что жители оккупированного Донбасса и Крыма – все украинцы, на каком бы языке они ни говорили. Он убежден, что это нужно осознать всей Украине, если она действительно хочет возвращения этих людей.
В то же время Канада выделит Украине более 19 млн долларов на реформы. Премьер-министр этой страны отметил, что в Украине уже есть позитивные изменения в связи с проводимыми при поддержке западных стран реформами.
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