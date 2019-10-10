Зеленский назвал свои "красные линии" на переговорах по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях Киев откажется от действующего формата переговоров по Донбассу.

"Если мы в целом не сможем найти диалог, которого не было... Если я почувствую просто как человек, что не будет диалога – дела не будет. Я это открыто скажу на "нормандском формате". Если я почувствую, что все готовы что-то делать, чтобы закончить войну, мы будем это делать. И будем говорить о формате выведения войск и т.д. Если я почувствую, что речь идет о том, что мы не сможем никак контролировать ни выборы, ни нашу границу, – я вернусь к вам, и мы больше не будем идти по этому плану, а будем искать другие варианты", - сказал он во время пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

Ранее президент Владимир Зеленский четко дал понять – разведение сил в районе Петровского и Золотого, что в Луганской области, произойдет только в случае семидневного режима тишины и только сразу в двух этих населенных пунктах, а не по отдельности.

Он опроверг, что за время войны на Донбассе не было ни одного раза, когда бы режим тишины сохранялся в течение семи дней подряд, что является условием для разведения войск.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 октября было сорвано разведения войск вблизи Петровского и Золотого из-за обстрелов со стороны боевиков. Позже была назначена новая дата начала отвода войск – 9 октября 12:00, но процесс так и не начался. Министр обороны Загороднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году. Подготовка к этому идет, и отвод не отразится на безопасности местных жителей. Он также заявил, что разведение войск начнется, когда прекратится стрельба.

В то же время в МИД РФ цинично обвинили Киев в нежелании отводить войска. Однако стоит отметить, что Россия, выражая свое возмущение, забыла упомянуть, что, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого начинается в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако, по данным штаба Объединенных сил, 6 октября боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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