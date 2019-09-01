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Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительством

1 сентября, 03:54

Он подчеркнул, что правительство сделает все, что сможет

Алексей Гончарук. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Алексей Гончарук. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Если новое правительство не решит структурную проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется попрощаться, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Задача такая поставлена новому правительству, они должны показать модель. Если модель не будет уменьшение коммуналки, будем прощаться с правительством", – сказал Зеленский в программе "100 дней президента", обнародованной в субботу на одном из украинских телеканалов.

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Он подчеркнул, что правительство сделает все, что сможет.

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"Вопрос не в том, какая цена коммуналки. Вопрос, какой процент от того, что человек получает (пенсию или заработную плату) он платит за коммуналку. В этом вопрос. И такую структурную проблему и такое структурное задание ставится новому правительству", – отметил Зеленский.

В свою очередь, первый рабочий день новый премьер-министр начал с общения с журналистами. В неформальной обстановке Алексей Гончарук встретился с представителями трех центральных телеканалов, в том числе – с журналистами "Сегодня" телеканала Украина.

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Кабмин тарифы коммуналка правительство Зеленский Гончарук

Источник: Интерфакс-Украина

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