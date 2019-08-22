Зеленский назвал условия возвращения России в G8

Зеленский отметил, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность "занять свое место в повестке дня высокой дипломатии"

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", – написал Зеленский в ночь на четверг на своей странице в Фейсбук.

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Также глава украинского государства отметил, что "с марта 2014 года после приостановления участия России в G8 ничего не изменилось. Украинский Крым в дальнейшем оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны".

Кроме того он выразил благодарность тем странам, которые продолжают поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

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Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в другой формат – G8 ("Большой восьмерки". – Ред.).

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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