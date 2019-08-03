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Зеленский не держится за власть, а Порошенко признал ошибки: главные заявления недели

Сегодня, 13:22

Курт Волкер считает, что освободить украинских моряков может только прямой контакт украинского и российских глав государств

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Зеленский не держится за власть, а Порошенко признал ошибки: главные заявления недели https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/5d40152717301.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/5d40152717301.jpg Политика Курт Волкер считает, что освободить украинских моряков может только прямой контакт украинского и российских глав государств

Что думает господин госсекретарь о торговой войне Китая и США и о чем будут говорить Путин с Макроном в средневековой крепости Брегансон, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Мы не держимся за власть

Когда стало известно 1 августа, что глава Офиса президента Андрей Богдан подал заявление об отставке, и эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский, глава государства особо подчеркнул, что не держится за власть.

"Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", – рассказал Владимир Зеленский.

Также глава государства отметил, что заявление Богдана об отставке не подписано, но добавил, что в случае необходимости может предоставить подобные заявления об увольнении и от других членов его команды.

Все подробности увольнения главы ОП читайте в специальном материале "Внезапное увольнение: что нужно знать об отставке Андрея Богдана".

Петр Порошенко: Слабое место моей политики – мы не защитились от российской информационной агрессии

В интервью "Украинской правде" от 1 августа пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко назвал свои главные ошибки на посту главы государства, но отметил, что были и победы.

"Если вам для интервью очень нужно, чтобы Порошенко что-нибудь нашел и сказал, что я виноват, то – я виноват. В коммуникационной политике. Это было слабое место. В том, что мы не защитились от российской информационной агрессии. Это было слабое место. В том, что мы не защитились и вы не защитились от фейковых новостей. Потому что у нас не было механизма, мы были не готовы к тому, что Россия будет использовать демократические инструменты для борьбы против демократии. Я виноват. Ибо на мне лежал вопрос безопасности. Я вам сказал, что у меня были ошибки и были успехи в кадровой политике. Но если брать то, что сделано, то я горжусь тем, что сделано, несмотря на ошибки", – сказал Порошенко.

Курт Волкер: Между Путиным и Зеленским нужен прямой контакт

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что для решения вопроса с освобождением украинских моряков обязательно нужен контакт на высшем уровне – между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, недавний телефонный разговор президентов РФ и Украины сдвинул с мертвой точки и "Минск", и "нормандский формат".

"Чтобы прийти к согласию, нужен непосредственный контакт между украинским и российским правительствами. Безусловно, есть поддержка со стороны США и партнеров по "нормандскому формату". Но здесь должен быть прямой контакт. Между президентами Путиным и Зеленским недавно состоялся телефонный разговор, и я считаю, что этот шаг помог встрече в "нормандском формате" в Париже (на уровне политических советников. – Ред.), а затем и переговорам в Минске. Именно так это должно быть. Не думаю, что здесь может помочь участие сторонних игроков. Установление непосредственного контакта между президентами Украины и России, между их представителями, чтобы договориться о дальнейшем развитии событий, – это верный способ добиться положительного результата", – рассказал Волкер.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля президенты РФ и Украины провели первый телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация с украинскими моряками. Позже Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе.

Майк Помпео: Десятилетиями Китай извлекал выгоду из торговли, но пришло время положить этому конец

Появились новые резкие заявления правительства США о торговой войне с Китаем. Так, госсекретарь США Майкл Помпео заявил на 52-й ежегодной встрече министров иностранных дел стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что торговая политика Китая в течение десятков лет была препятствием для развития свободной торговли с США. Именно она и повлекла за собой то, что США ввели торговые пошлин на товары из Китая.

"Десятилетиями Китай извлекал выгоду из торговли, но пришло время положить этому конец. Президент [США Дональд] Трамп заявил, что мы исправим это. А чтобы разрешить ситуацию, необходимо упорство, которое мы все сегодня утром видели (о решении Трампа ввести торговые пошлины. – Ред.)", – цитирует Помпео агентство Reuters.

Госсекретарь США также отметил, что целью американской стороны является "осуществление торговли в условиях конкуренции".

"Мы хотим [обеспечить] свободную и справедливую торговлю, которая не будет подрывать принципы конкуренции", — заключил он.

При этом МИД КНР считает, что намерение Белого дома продолжить повышение пошлин следует рассматривать как грубую ошибку, которая не позволит Китаю и Соединенным Штатам преодолеть конфликт.

"Это абсолютно неправильный метод урегулирования наших торгово-экономических противоречий", — заявил глава МИД КНР Ван И.

Денис Колесник: Российская военная машина смогла навязать свою политику в Украине и на Ближнем Востоке

2 августа стало известно, что Путин едет в гости к Макрону: обсудят Украину, Зеленского и "реанимацию" Нормандского формата. За четыре дня до саммита "большой семерки" 19 августа Эммануэль Макрон примет Владимира Путина в своей летней резиденции на берегу Средиземного моря – в средневековой крепости Брегансон.

Париж наряду с Берлином выступает своего рода локомотивом нормализации отношений с Россией, особенно на фоне охлаждения отношений с Америкой. Ранее сайт "Сегодня" уже писал, как в прошлом году Эммануэль Макрон предложил строить европейскую архитектуру безопасности с Россией. А пару месяцев назад Париж проголосовал за возвращение российской делегации в ПАСЕ. После этого Макрон не раз говорил о необходимости "реанимации" Нормандского формата переговоров по Донбассу. И, по словам экспертов, это станет чуть ли не главной темой его переговоров с Путиным в форте Брегансон.

"Нравится это кому-то или нет, но Россия, российская дипломатия и российская военная машина смогли навязать свою повестку дня в определенных частях мира, как в Украине или на Ближнем Востоке, где Россия не просто задействована, как активный актер, но, скорее, сама навязывает инициативу. Это уже свершившийся факт. И нравится это или не нравится Парижу или Берлину, но они вынуждены говорить с Москвой. Но это совсем не значит, что все, что будет озвучено Россией, Запад услышит и выполнит", – пишет в своем блоге "Путин в гостях у Макрона: шанс на прорыв или консервация статус-кво?" на сайте "Сегодня" политический аналитик Денис Колесник.

По мнению экспертов, международные партнеры Украины, в частности Германия и Франция – участники Нормандского формата, воспринимают смену власти в Украине, как возможность, наконец, сдвинуть переговоры по мирному урегулированию на Донбассе с мертвой точки. Ведь последний раз лидеры Нормандской четверки встречались три года назад в Берлине, и с тех пор прогресса не намечалось. "Реанимировать" Нормандский формат удалось буквально месяц назад: в Париже впервые после долгой паузы встретились внешнеполитические советники четырех стран.

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Порошенко Владимир Зеленский Макрон Волкер Помпео

Источник: Сегодня

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