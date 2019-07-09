Зеленский не исключает, что может поехать в США этим летом

Точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не определена

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его визит в США может состояться нынешним летом.

"Обсуждают, у всех сложный календарь, смотрят даты. Летом, я так понимаю", – сказал он.

В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока не определена.

"Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать", – отметил Волкер.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

Добавим, что как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

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