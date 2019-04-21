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Зеленский не исключает назначения Порошенко на должность в правительстве

Сегодня, 21:50

Он отметил, что готов обратиться к Порошенко, когда ему понадобится помощь

Владимир Зеленский на избирательном участке. Фото: AFP
Владимир Зеленский на избирательном участке. Фото: AFP.

Владимир Зеленский не исключил того, что может назначить Петра Порошенко на ту или иную должность в правительстве, если "того пожелает общество". Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в своем штабе.

"Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу. Если общество мне скажет, что они хотят видеть Петра Порошенко на той или иной должности – может быть, я не знаю. Мне кажется, что это не сегодняшнее решение кадровое. Давайте попробуем новыми силами что-то сделать. Очень хочется", – сообщил Зеленский.

"Я готов обратиться к Порошенко, когда мне понадобится помощь", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, глава МИД Латвии поздравил Зеленского с предварительными результатами выборов

Также выбор украинцев прокомментировал экс-премьер Литвы. По его словам, самое главное для нового президента Украины – продолжать европейский путь.

Кроме того, поздравила Зеленского и глава МИД Швеции. Вальстрем подчеркнула, что выборы были конкурентными.

Напомним, по данным экзит-полов по состоянию на 18:00, Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, а Порошенко - 25,3%.


Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" 

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Тег выборы, Порошенко, Зеленский, экзит-пол

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