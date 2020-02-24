"Зеленский не может ставить никаких задач": Холодницкий о встрече с президентом

Президент уже обещал антикоррупционерам не вмешиваться в их работу

Президент Владимир Зеленский на встрече с антикоррупционерами не ставил никаких условий или задач относительно работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, а лишь просил результаты по расследованиям топ-коррупции.

Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" руководитель САП Назар Холодницкий.

Журналист напомнил ему, что якобы президент ставил задачу за три месяца привлечь к ответственности топ-коррупционеров, на что прокурор дал опровержение.

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"Было очень много инсинуаций по этому поводу. Зеленский не ставил и не может ставить нам никаких задач. Это была рабочая встреча по активизации антикоррупционных действий. Дедлайнов никаких не было, это я вам точно говорю. Был разговор, но мне и без разговора с президентом понятно, что нужен результат. Я его каждый день требую от детективов, я его требую от своих прокуроров, но я не могу прыгнуть выше головы", – сказал Холодницкий.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце мая 2019 года Зеленский встречался с главой НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким. Он обсудил с ними пути повышения эффективности работы их ведомств, услышал предложения по улучшению взаимодействия между антикоррупционерами. Глава государства заверил их, что гарантирует независимость этих органов и не допустит всевозможного вмешательства в их работу. 15 июня Руслан Рябошапка, еще будучи в должности главы Администрации президента, заявил, что якобы Зеленский дал три месяца САП и НАБУ доказать их эффективно, в противном случае им бы грозила перезагрузка.

В конце октября Зеленский побывал в НАБУ. Он встретился с прокурорами и детективами и дал им полный карт-бланш в расследовании коррупции. Президент пообещал, что Офис президента никак не будет влиять на антикоррупционеров.

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