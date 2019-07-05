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Зеленский не сможет заблокировать закон о ВСК: Парубий направляет письмо президенту

5 июля, 11:00

Зеленский не сможет заблокировать закон о ВСК: Парубий подготовил письмо президенту

Фото: AFP

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий снова обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о Временных следственных комиссиях, в который была включена процедура импичмента главе государства. Об этом он сказал, открывая утреннее пленарное заседание.

Он напомнил, что у президента на подписание или ветирование закона имеется 15 дней, однако этот срок истек еще 27 июня (Парубий подписал закон и передал Зеленскому 12 июня). По его словам, согласно Конституции, закон считается одобренным после истечения данного срока.

"Я сегодня направляю официальное письмо к президенту Украины Зеленскому с требованием немедленно подписать закон Украины о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады. Закон, согласно Конституции, считается одобренным президентом Украины (после истечения срока на подпись) и должен быть подписан и официально обнародован. Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК, сейчас вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона. Я сегодня это письмо официально направляю. И я убежден, что президент Украины не будет нарушать не только закон, но и Конституцию Украины, и в ближайшие дни подпишет закон о временных следственных комиссиях", – сказал Парубий.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 июня Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президенту. Ранее в законодательстве был один важный пробел, который не позволял отстранять президента от власти. Теперь же в законе о временных следственных комиссиях добавили еще одну норму про импичмент.


В то же время президентский законопроект об импичменте народные депутаты отказались даже вносить в повестку дня и взялись за депутатский законопроект.

Позже у Зеленского называли условие для подписания закона о ВСК. Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка одобрит документ в том случае, если только он соответствует подходам, которые предлагал Зеленский.

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Тег закон, письмо, Парубий, Зеленский, ВСК

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Источник:

УНИАН

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