Зеленский: Нужно активизироваться, чтобы Украина стала частью цифрового рынка ЕС

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет перенять эстонский опыт в вопросах модернизации управления, диджитализации и киберзащиты.
"Спасибо, что в этих вопросах вы готовы быть партнером и делиться своим ценным опытом", – сказал глава государства во время пресс-конференции с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в Киеве.
Киев и Таллинн планируют продолжить активное сотрудничество для полной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и продвижение секторальной интеграции.
"Нужно активизироваться, чтобы Украина стала частью цифрового рынка Европейского Союза", – отметил президент Украины.
Владимир Зеленский также выразил надежду, что реализация реформ в украинском государстве станет мощным стимулом для роста двусторонней торговли и увеличения эстонских инвестиций в Украину.
"Надеюсь, что эстонский бизнес, который традиционно очень активен в Украине, уже увидел новые возможности для работы здесь", – сказал президент.
Керсти Кальюлайд сообщила, что Эстония готова продолжать практическое сотрудничество. "Мы спрашиваем, где именно вам нужна наша помощь, и мы ее предоставим", – сказала президент Эстонии.
Ранее Зеленский встретился с американским дипломатом. Глава украинского государства встретился с Уильямом Тейлором.
Напомним, что ранее Зеленский назвал условие местных выборов на Донбассе. Президент подчеркнул, что Донбасс – это Украина.
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