Зеленский о депортации крымских татар: "Мы вспоминаем о страшном преступлении"

Коренных жителей Крыма в 1944 году сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли

Сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Президент Владимир Зеленский вспомнил тех, кто пережил страшное преступление советской власти – принудительную депортацию из Крыма тысяч людей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, как людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли.

"4 утра... Стук в дверь... 15 минут на сборы...". С таких слов начинаются воспоминания всех, кто пережил события 18 мая 1944 года, когда в дом каждой крымскотатарской семьи постучалась беда. 76 лет назад началась принудительная депортация коренного народа с Крымского полуострова. Сегодня, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, мы вспоминаем о страшном преступлении, следствием которого стали тысячи человеческих жизней и искалеченных судеб. Людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли. Многие крымские татары вернулись с войны с медалями за взятие Берлина. И увидели пустые дома. Многим даже не сказали, куда отправили их семьи и где их искать. То утро называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа", – написал Зеленский.

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Лишь спустя более 40 лет крымские татары получили возможность вернуться домой и наладить нормальную жизнь. Но пришла другая беда – российская агрессия и аннексия полуострова, и многие коренные жители были вынуждены вновь покинуть свою землю, а кто остался – прочувствовал на себе репрессивную российскую машину.

"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу. Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа", – сказал глава государства.

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Сегодня на зданиях Офиса президента Украины и Кабинета министров размещено световую проекцию в знак солидарности с крымскотатарским народом.

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 мая в День памяти жертв политических репрессий МИД Украины обратился к Западу из-за российских репрессий в Крыму и на Донбассе. Российские оккупанты уже шестой год продолжают творить беззаконие – убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания.

Смотрите, как в мае 2019-го в Киеве проходила акция в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа:

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