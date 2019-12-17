Зеленский о драках под Радой: Нарушать закон нельзя, но правки по земле внесем

Потасовка Нацкорпуса с полицейскими / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Каждый гражданин Украины имеет право на мирное собрание, он имеет право высказать мнение, однако должен нести ответственность, если от его действий страдает другой.

Об этом президент Владимир Зеленский пишет на своей странице в Facebook.

"Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", – напомнил глава государства.

По его словам, это не путь цивилизованной страны.

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"Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться разговаривать, уважать друг друга и, наконец, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям", – заявил президент.

"И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", – резюмировал Зеленский.

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Напомним, во вторник, 17 декабря, под Верховной Радой проходила акция протеста против рынка земли , которая переросла в драки митингующих с сотрудниками полиции.

В ответ копы жестко зачистили улицу от протестующих , которые пытались разбить палатки на Грушевского.

Во время столкновений под Верховной Радой были задержаны почти 30 активистов, а около 20 правоохранителей пострадали от действий протестующих.

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