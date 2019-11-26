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Президент Владимир Зеленский во время визита в Эстонию вместе с лидером этой страны Керсти Кальюлайд принял участие в Цифровом форуме Digital society sandbox.

Он отметил, что в Эстонии переход к цифровым государственным услугам не только освободил граждан от лишней бюрократии, но и помог государству избавиться от коррупции и усилил доверие к власти. Президент напомнил, что в Украине создано Министерство цифровых трансформаций, которое тесно сотрудничает с эстонскими экспертами в цифровой сфере.

"Проект "Государство в смартфоне", наш проект, облегчает жизнь гражданам и усложняет жизнь коррупционерам – это самая главная и приоритетная задача на сегодняшний день для нашего нового молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку и все – коррупционера нет. И это не взрыв, хотя… (сказал в шутку)", – заявил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале лета Украина начала работу над проектом "Государство в смартфоне" при помощи Эстонии. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров занимается этим проектом. Он отмечал, что эстонский опыт может избавить Украину от чудовищной бюрократии, а хождения по кабинетам за справками уйдет в историю.

Так недавно в Минцифры рассказали, когда заработают е-права и техпаспорта. Первый заместитель главы ведомства Алексей Выскуб отмечает, что с помощью программы люди смогут проверить подлинность документов друг друга.

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