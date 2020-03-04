Зеленский о коронавирусе в Украине: Ситуация под контролем

Глава государства заверил украинцев в том, что все меры приняты

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал усилия медиков по недопущению распространения коронавируса в стране.

Глава государства с трибуны Верховной Рады заверил, что ситуация находится под контролем.

"Отдельная тема – это коронавирус. Я хочу всех успокоить, у нас есть первый подтвержденный случай, это правда, но ситуация под контролем. Все необходимые меры приняты", – заявил он.

Президент высказал предположение, что "первый брифинг нового министра здравоохранения будет посвящен именно этой теме".

Также глава государства выразил свою благодарность руководителя ведомства Зоряну Скалецкую за ее смелость и решение прибыть в санаторий Новых Санжар.

"Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля", - отметил Зеленский.

Как известно, именно Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента, на котором должны рассмотреть "перезагрузку" Кабинета министров.

Более подробно о кадровых перестановках читайте в материале: "Кабмин Шмыгаля": СМИ назвали имена новых министров.

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