Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

Зеленский о коронавирусе в Украине: Ситуация под контролем

4 марта, 18:27

Руслан Ровик

Глава государства заверил украинцев в том, что все меры приняты

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал усилия медиков по недопущению распространения коронавируса в стране.

Глава государства с трибуны Верховной Рады заверил, что ситуация находится под контролем.

"Отдельная тема – это коронавирус. Я хочу всех успокоить, у нас есть первый подтвержденный случай, это правда, но ситуация под контролем. Все необходимые меры приняты", – заявил он.

Президент высказал предположение, что "первый брифинг нового министра здравоохранения будет посвящен именно этой теме".

Также глава государства выразил свою благодарность руководителя ведомства Зоряну Скалецкую за ее смелость и решение прибыть в санаторий Новых Санжар.

В тренде
"Любая власть делает шаг в пропасть": Зеленский оценил работу Кабмина

"Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля", - отметил Зеленский.

Как известно, именно Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента, на котором должны рассмотреть "перезагрузку" Кабинета министров.

Более подробно о кадровых перестановках читайте в материале: "Кабмин Шмыгаля": СМИ назвали имена новых министров.

Читайте также: "Отставка Гончарука и обновление Кабмина: что известно на данный момент".

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада эпидемия вирус Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кремль готовит атаку
Кремль готовит атаку "русского мира" на Европу: дипломаты раскрыли планы МосквыПолитика
Сам пилотировал вертолет: что известно о погибшем экс-министре Кутовом
Сам пилотировал вертолет: что известно о погибшем экс-министре КутовомУкраина
Отставка Гончарука и обновление Кабмина: что известно на данный момент
Отставка Гончарука и обновление Кабмина: что известно на данный моментУкраина
Лидер
Лидер "Слуги народа" озвучил претензии к Кабмину ГончарукаПолитика
Турция может перекрыть России Босфор – эксперты
Турция может перекрыть России Босфор – экспертыРоссия
Зеленский предложил Шмыгаля по пост премьера: что известно о возможном преемнике Гончарука
Зеленский предложил Шмыгаля по пост премьера: что известно о возможном преемнике ГончарукаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...