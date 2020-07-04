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Зеленский о курсе гривни: "Я не вижу, что мы должны сдерживать"

4 июля, 17:08

Руслан Ровик Руслан Ровик

Глава государства напомнил, что рычаги регулирования курса валюты всем известны

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область отметил, что не видит необходимости сдерживать курс гривни.

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Об этом он заявил на брифинге в городе Южное, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Рычаги для сдерживания курса гривны всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что "мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…".

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Ранее глава государства провел встречи с представителями государственных и коммерческих банков Украины, на которых заслушал предложения по кандидатуре нового главы Национального банка.

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Напомним, 3 июля Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала президентское представление на увольнение Якова Смолия с должности руководителя Национального банка Украины. Данный проект постановления поддержали 286 народных депутатов.

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НБУ валюта гривня Владимир Зеленский курс гривни

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