Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

Зеленский о Лине Костенко: У каждого, кто читает ваши стихи, появляются крылья

19 марта, 14:12

Сергей Мартынец

Президент рассказал, что значит для Украины Лина Костенко

Известная украинская поэтесса и писательница Лина Костенко сегодня празднует 90-летие. Президент Владимир Зеленский назвал ее поэзию источником мудрости и символом несгибаемого духа свободы. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня 90-летний юбилей отмечает известная украинская поэтесса, без преувеличения, украинка с большой буквы – Лина Васильевна Костенко. Для миллионов украинцев ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и несгибаемый дух свободы. Каждой строкой вы утверждаете величие человеческой жизни. У каждого, кто читает ваши стихи, появляются крылья", – написал он.

Зеленский отметил, что Лина Васильевна всегда отказывается от любых государственных званий и наград.

Реклама

"Это ярко демонстрирует, как величие и гениальность могут сочетаться со скромностью и человечностью. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия. Спасибо за каждую вашу строку", – добавил президент.

В тренде
Зеленский уволил главу Тернопольской области

Свой первый поэтический сборник "Лучи земли" Лина Костенко издала в 1957 году. Среди самых известных произведений Костенко – поэмы "Берестечко", "Маруся Чурай", сборники поэзии "Паруса", "Сад нетающих скульптур". Чем еще известна великая поэтесса и писательница.

Новости "Сегодня" писали, Лина Костенко уже несколько лет работает над новой книгой, а жанр текста сложно определить.

Ступка читает стих Костенко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский Лина Костенко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада ушла на карантин: что успели принять сегодня
Рада ушла на карантин: что успели принять сегодняПолитика
Эксперты в США о назначении Венедиктовой:
Эксперты в США о назначении Венедиктовой: "Возвращение к старым плохим временам"Политика
Все для борьбы с коронавирусом: какие решения приняла Верховная Рада
Все для борьбы с коронавирусом: какие решения приняла Верховная РадаПолитика
Украина предложила России изолироваться из-за симптомов лжи по Крыму
Украина предложила России изолироваться из-за симптомов лжи по КрымуПолитика
В Раде показали, когда зараженный коронавирусом Шахов был последний раз на заседании
В Раде показали, когда зараженный коронавирусом Шахов был последний раз на заседанииПолитика
Первая в Украине женщина-генпрокурор: что известно об Ирине Венедиктовой
Первая в Украине женщина-генпрокурор: что известно об Ирине ВенедиктовойПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...