Зеленский о Лине Костенко: У каждого, кто читает ваши стихи, появляются крылья

Президент рассказал, что значит для Украины Лина Костенко

Известная украинская поэтесса и писательница Лина Костенко сегодня празднует 90-летие. Президент Владимир Зеленский назвал ее поэзию источником мудрости и символом несгибаемого духа свободы. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня 90-летний юбилей отмечает известная украинская поэтесса, без преувеличения, украинка с большой буквы – Лина Васильевна Костенко. Для миллионов украинцев ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и несгибаемый дух свободы. Каждой строкой вы утверждаете величие человеческой жизни. У каждого, кто читает ваши стихи, появляются крылья", – написал он.

Зеленский отметил, что Лина Васильевна всегда отказывается от любых государственных званий и наград.

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"Это ярко демонстрирует, как величие и гениальность могут сочетаться со скромностью и человечностью. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия. Спасибо за каждую вашу строку", – добавил президент.

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Свой первый поэтический сборник "Лучи земли" Лина Костенко издала в 1957 году. Среди самых известных произведений Костенко – поэмы "Берестечко", "Маруся Чурай", сборники поэзии "Паруса", "Сад нетающих скульптур". Чем еще известна великая поэтесса и писательница.

Новости "Сегодня" писали, Лина Костенко уже несколько лет работает над новой книгой, а жанр текста сложно определить.

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